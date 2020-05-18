أرز بخاري مع الكستناء

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قرّاء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

الأرز البخاري مع الكستناء من الأطباق المميزة في فصل الشتاء، نظراً إلى توافر ثمرة الكستناء في الشتاء، ويتميز بنكهته اللذيذة والغنية، فهو عبارة عن أرز أبيض مع الفلفل الأسود مع حبات الكستناء الكاملة وبجانبها الصوص الأبيض الغني بالكريمة وقطع اللحم. وللكستناء فوائد عديدة، فحباته غنية بالمعادن والفيتامينات المغذية، وكذلك بالألياف الغذائية ومضادات الأكسدة.. وإليكم طريقة تحضير الأرز البخاري مع الكستناء.

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