المصدر: دبي-الامارات اليوم.

في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قرّاء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

يُعدّ ستيك اللحم من الأطباق الشهية التي يمكن أن تقدم في وجبات العشاء أو الغداء، وعادةً ما تكون قطع الستيك من اللحم الفيليه، حيث يتم تقطيعها بشكل شرائح رقيقة بشكل طولي حتى تطهى بشكل جيد، توجد عدة طرق لإعداد ستيك اللحم، فمنها ما يقدَم مع الصوص الأبيض أو الصوص البني، أو يقدَم مع المشروم والبطاطا المقلية.

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