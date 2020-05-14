المصدر: دبي-الامارات اليوم.

في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

الكبسة من أشهر الأطباق التي تُقدم في الخليج العربي للولائم والعزائم، وتتميز بأصالتها كوجبة عريقة للمنطقة العربية بأنواعها وأشكالها المختلفة المميزة لكل منطقة، فمنها ما يقدم باللحم أو الدجاج أو السمك، وتُستخدم بها أنواع مختلفة من الأرز أو بدائله، وتتنوع أيضاً في الإضافات التي يمكن أن تشكّل تنوعاً كبيراً في المذاق.

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