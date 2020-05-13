كبسة البرغل

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

البرغل هو نوعٌ من الحبوب، ويُعدّ عن طريق سلق القمح وتجفيفه ثم طحنه لأحجام مختلفة؛ ما يجعله من الحبوب السريعة التحضير، لذلك يعد البرغل من الحبوب الكاملة، وهو طعامٌ أساسي في الشرق الأوسط، إذ يُستخدَم كمكوّنٍ في العديد من الأطعمة الشهيرة، إضافة إلى أنه غنيٌ بالكربوهيدرات المُعقّدة، والألياف، والبروتين، لذلك فهو يعتبر غذاءً مناسباً وجيداً للنباتيين، أو لمن يحاول اتّباع نظام غذائي صحي.

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