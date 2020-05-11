المصدر: دبي-الامارات اليوم.

في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة الإفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج فيه ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية، منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية.

منى قبوري استطاعت، خلال السنوات الماضية، فرض حضورها كواحدة من أبرز المدوّنات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها.

صالونة الدّجاج من الأطباق الشّهيرة في الهند ودول الخليج، حيثُ يكثُر إعدادها في المناسبات والعزائم وشهر رمضان وتجتمع العائلة حولها، تعتمد الصّالونة على الخضار، والمرق، وقطع الدجاج، وتضاف إليها تتبيلة خاصّة من المطيِّبات، وتُطهى على النّار للحصول على صوصٍ كثيف.

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