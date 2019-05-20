5 نصائح لتناول حلويات لا تزيد الوزن في رمضان

المصدر: إعداد: ديانا أيوب

تعد الحلويات من الأطباق الأساسية في شهر رمضان المبارك، إذ لا تكتمل المائدة دون حضورها، ولكن أغلبية الحلويات التي تقدم بعد الإفطار تتسم بأنها مرتفعة السعرات الحرارية، لغناها بالدهون والسكريات. وأكدت أخصائية الصحة والتغذية، لمى النائلي، وجود مجموعة من الخطوات التي تجعلنا لا نستغني عن طبق الحلويات بشكل نهائي، إذ يمكن التعديل ببعض مكوناته، أو في طريقة الإعداد لتحويلها من حلويات مشبعة بالسعرات الحرارية إلى حلويات صحية لا تتسبب بزيادة الوزن، شريطة الحرص على تناول كميات معتدلة منها، وبشكل متقطع خلال الأسبوع وليس يومياً.

وهنا تقدم الأخصائية خمس خطوات ونصائح لتناول حلويات صحية في رمضان:

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