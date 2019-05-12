«ميل فوي» بكريمة القشدة والتوت

المصدر: إعداد: حياة الحرزي

مذاقات شهية وأطباق متنوّعة تجوب مطابخ العالم، لتقدم لنا باقة مختارة من أصناف التحلية الرمضانية المتنوّعة، بوصفات مبتكرة وقوالب عصرية ترضي جميع الأذواق، يعدها لـ«الإمارات اليوم»، الشيف الإماراتي مصبح الكعبي، من فندق «جميرا زعبيل سراي» في دبي، بلمسات استثنائية، وخطوات بسيطة، ليمزج بها مجموعة واسعة من النكهات التقليدية والمكونات المتنوّعة في قوالب عصرية متفرّدة وخيارات مميزة تناسب «حِلو رمضان».

يعني طبق «الميل فوي» باللغة الفرنسية «ألف ورقة»، كما يطلق عليه الفرنسيون تسمية أخرى هي «نابليون»، وهو أحد أشهر الحلويات الفرنسية وأقدمها، إذ يرجع تحضيرها إلى أوائل القرن الـ19. ويتكون هذا الطبق من ثلاث طبقات من العجينة المتوازية، المحشوة من الداخل بالكاسترد أو الكريمة المخفوقة.

في هذه الوصفة الخاصة، التي يقدمها الشيف مصبح الكعبي، سنلاحظ بعض التغييرات على مكونات طبق «الميل فوي» الكلاسيكي، الذي سيعده الشيف هذه المرة بطريقة مبتكرة وجديدة، سواء في المكونات المضافة للوصفة، والمسؤولة عن زيادة نكهة ومذاق هذه التحلية الفرنسية الشهيرة، أو عصير الليمون، والماء المُحلى بعصير البرتقال، التي ستحدث الفرق في النكهة، ما يجعل تحليتكم فاخرة وقادرة على إبهار زواركم وعائلتكم في المناسبات وتجمعات الأصدقاء والجيران في رمضان.

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