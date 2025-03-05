بنك الإمارات للطعام يُطلق مبادرة "بالعطاء نجتمع" لتوفير 7 ملايين وجبة في رمضان

بتوجيهات ومتابعة حرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، أطلق البنك - إحدى مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية - مبادرة "بالعطاء نجتمع" لتوفير 7 ملايين وجبة من فائض الطعام وإيصالها إلى المستحقين خلال شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال ثلاث مبادرات فرعية تضم؛ "سلال النعم"، و"إفطار زعبيل"، و"فائض الخير"، فضلاً عن تشجيع أفراد المجتمع على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في تعزيز الإدارة المستدامة للطعام والحدّ من هدره وفقده.

وقال المهندس مروان أحمد بن غليطه، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام: "مبادرة بالعطاء نجتمع لتوزيع وجبات الطعام خلال شهر رمضان المبارك مثال صادق على أن قيم الخير والإحسان والعطاء اللامحدود هي جزء أصيل من قيم المجتمع الإماراتي، وتمثل دعوة إنسانية لأفراد المجتمع والمؤسسات والمساهمين لتعزيز أواصل الرحمة والإسهام في تحسين حياة الملايين. كما تجسّد المبادرة رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دولة الإمارات كنموذج عالمي متكامل في مجال العمل الخيري والإنساني، وتعزيز ثقافة البذل والعطاء وتحفيز أفراد المجتمع وأصحاب الأيادي البيضاء على المساهمة المجتمعية الفعالة في الحملات الخيرية والإنسانية".

وأضاف : "بمتابعة سموّ الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، يواصل بنك الإمارات للطعام جهوده ونهجه في إدارة فائض الطعام وجمعه وإيصاله إلى أكبر شريحة من مستحقيه حول العالم، وفق منظومة إنسانية مستدامة، تسعى إلى الحفاظ على استدامة الخير وإغاثة المحتاجين، وتعزيز قيم التكافل الاجتماعي، والحد من فقد وهدر الطعام الذي ينعكس على تحقيق أثر بيئي إيجابي".

سلال النِعَم

من جهتها، قالت منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام: "تهدف مبادرة "سلال النِعَم" إلى توزيع أكثر من 200 ألف وجبة يومياً خلال الشهر الفضيل داخل الدولة وخارجها، حيث ستُجمع تلك الوجبات على شكل تبرعات وطرود غذائية من شركاء البنك من محلات البيع بالتجزئة، والمؤسسات الغذائية، وشركات ومصانع الأغذية، إلى جانب جمع فائض الطعام المطبوخ وغير المطبوخ من الفنادق والمطاعم والمتبرعين من الشركات والأفراد وتوزيعها على المستفيدين بالتنسيق مع شركائه من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الحكومية والخاصة".

إفطار زعبيل

وأشارت بن يعروف إلى أن بنك الإمارات للطعام سينظّم مبادرة "إفطار زعبيل" لتوفير وجبات إفطار لأكثر من 3 آلاف عامل، تماشياً مع جهود البنك في ترسيخ قيم التكافل المجتمعي واعترافاً وتقديراً لفئة العمال ودورهم في المجتمع.

فائض الخير

وأوضحت رئيس الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، أن المبادرة الرئيسة ستضم مبادرة "فائض الخير" وهي تعاون استراتيجي بين بنك الإمارات للطعام و"قناة فتافيت" الفضائية، تهدف إلى إعادة استخدام فائض الطعام بطرق إبداعية ومستدامة. وقالت: "سيتم تنظيم وإعداد 6 حلقات تلفزيونية بخمس لغات مختلفة (العربية، الإنجليزية، الأثيوبية، الإندونيسية، والأوردية) لوصفات جديدة ومبتكرة عبر محتوى مرئي واحترافي بمشاركة طهاة ومتطوعين وفئات متنوعة من خلفيات ثقافية متعددة لضمان وصول الرسالة إلى أوسع شريحة ممكنة، وتحقيق تأثير مستدام في مجال الحدّ من الهدر الغذائي".

12 اتفاقية

وضمن مستهدفات المبادرة؛ سيعزز بنك الإمارات للطعام شراكاته الاستراتيجية الداعمة لأهدافه ورؤيته ونهج عمله الإنساني، وذلك من خلال 12 اتفاقية تعاون وشراكة ومذكرة تفاهم مع شركاء القطاع الحكومي والخاص، والمنظمات الإنسانية، والمؤسسات الغذائية، والفنادق، إضافةً إلى شركات من القطاع الخاص.

ويعمل البنك وفق خطته الاستراتيجية 2023 -2027 على تنفيذ مبادرات وحملات وأنشطة إنسانية، إضافةً إلى تقليل نفايات الطعام عبر عقد شراكات شاملة لإدارة الفائض منه، ودعم الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية من خلال المساهمة في تنفيذ مبادرات مشتركة مع جهات حكومية، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون مع بنوك الطعام الدولية، وشبكة بنوك الطعام العربية.