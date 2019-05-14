«الإحسان» تقدم إفطاراً لـ 35 ألف صائم

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

كشفت جمعية الإحسان الخيرية عن إفطار 35 ألف صائم في الخيم الرمضانية بـ15 موقعاً في إمارتي عجمان ورأس الخيمة، مشيرة إلى أنها باتت مقصداً للصائمين ذوي الدخل المحدود للاستفادة من وجبات الإفطار المقدمة ضمن مشروع «إفطار صائم». ولفتت إلى أنها تستهدف توزيع 150 ألف وجبة، بكلفة مليون و950 ألف درهم.

وأطلقت الجمعية المشروع لإتاحة الفرصة لفاعلي الخير، للمشاركة في إفطار 5000 صائم يومياً، عبر المساهمة بـ15 درهماً للصائم، أو 450 درهماً للاشتراك الشهري، أو التكفل بخيمة إفطار 100 صائم يومياً بمبلغ 45 ألف درهم.

واستضافت الخيم أكثر من 35 ألفاً و500 صائم خلال الأسبوع الأول، وتم توزيع الوجبات الفردية أمام الخيم، وتوزيع 300 وجبة إفطار يومياً للأسر المتعففة في مقر الجمعية.