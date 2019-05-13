بلدية أبوظبي تكثف إجراءاتها لإسعاد المجتمع في رمضان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تواصل بلدية أبوظبي، من خلال قطاع خدمات الدعم والمساندة، إجراءاتها لإسعاد المجتمع خلال شهر رمضان المبارك من خلال حزمة من المبادرات والخدمات التي تستهدف تقديم خدمات تتناسب مع احتياجات المتعاملين، حيث كشفت عن اتخاذها إجراءات متميزة، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، تضمنت مضاعفة الحصص الشهرية خلال الشهر الفضيل. كما أقرت البلدية تخفيض أسعار بعض السلع الغذائية بالتنسيق مع لجنة أعمال مراكز السلع الغذائية، وتفعيل الدوام المسائي لمراكز السلع الغذائية خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى الدوام الصباحي، على أن يكون من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 3 بعد الظهر (دوام شهر رمضان)، وسيكون هناك دوام مسائي في فرع المرور من الساعة 9 مساءً ولغاية الساعة 2 صباحاً.

وقامت البلدية بإنشاء منفذ بيع مؤقت في منطقة الشهامة لسد احتياجات أهالي المنطقة، بعد إغلاق فرع جمعية أبوظبي التعاونية.

وحرصت البلدية كذلك على توفير سيارتين إضافيتين لتغطية طلبات توصيل السلع المدعمة بشكل أسرع من خلال مجموعة بريد الإمارات، وتوفير 2128 كيس أرز مخصصة للأسر المواطنة، بهدف إعداد وجبات إفطار صائم من خلال مؤسسة خليفة للأعمال الإنسانية.

وترسيخاً لقيم الخير والعطاء والتكافل الاجتماعي أنجزت البلدية عملية التنسيق مع الجهات المشاركة لتوفير سلة غذائية للأسر المتعففة، البالغ عددها 3436 أسرة في مدينة أبوظبي من خلال هيئة الهلال الأحمر، وتوفير سيارتين لتأمين خدمة توصيل السلع المدعمة إلى أصحاب الهمم بواسطة نظام المنصة الذكية (سمارت هب) مجاناً دون أي رسوم، ومضاعفة عدد العمال لتوفير خدمات أسرع في مراكز السلع المدعمة.