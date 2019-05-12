«صحة» تطلق «دوائي في رمضان»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» حملتها التوعوية المتميزة «دوائي في رمضان» التي اعتادت إطلاقها سنوياً مع حلول شهر رمضان المبارك، بهدف زيادة وعي الجمهور بضرورة مراقبة حالتهم الصحية خلال الشهر الفضيل، وتنظيم تناولهم للأدوية خلال فترة الصيام، لينعموا بصيام صحي وآمن.

وأكدت مدير إدارة علاقات العملاء في «صحة»، وحيدة خليل عبدالله، أن الحملة تهدف إلى زيادة الوعي لدى الجمهور حول الاستخدام الأمثل للدواء خلال شهر رمضان المبارك، والتغلب على الجوانب السلبية لاستخدام الدواء في أثناء الصيام، والحفاظ على صحة الأشخاص في أفضل حالاتها وتجنب أي مضاعفات قد تنجم عن الصيام وتغيير أوقات تناول الأدوية، خصوصاً لمرضى السكري وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأمراض.

وقالت إن المنشآت الطبية التابعة لشركة «صحة» ستوفر كل سبل الدعم لحملة «دوائي في رمضان» من خلال تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تسهم في ايصال رسائلها للجمهور من خلال توزيع كتيبات توعوية، وبث أفلام مصورة عبر شاشات في جميع صالات الانتظار بالمستشفيات التابعة لـ«صحة»، إلى جانب فعاليات ترفيهية وتثقيفية، وتنظيم مسابقات تصب في توعية الجمهور وتعريفهم بأهداف هذه الحملة والغرض منها، وكل ذلك من أجل توعية الجمهور حول كيفية قضاء هذا الشهر الفضيل بصحة جيدة، ودون أي مضاعفات للمرضى الذين يعانون بعض الأمراض التي تحتاج إلى انتباه وعناية خلال فترة الصوم.

وأضافت أن عدد المستفيدين من حملة «دوائي في رمضان» عام 2018 بلغ 4675 شخصاً، فيما وصل إلى 3173 شخصاً في حملة «دوائي في رمضان» عام 2017، في جميع المستشفيات التابعة لشركة «صحة»، سواء من خلال زيارات المرضى لمنشآت «صحة» أو من خلال الرد على استفسارات المرضى عبر الاتصالات الهاتفية، هذا إلى جانب المتابعة المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أن «صحة» خصصت فريق التقييم التمريضي للرد على أسئلة واستفسارات المتعاملين عبر الرقم 80050، بالإضافة للصيادلة من مختلف المستشفيات التابعة لها، والإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم وتعريفهم بالأسلوب الأمثل لتناول أدويتهم خلال شهر رمضان المبارك، وكيفية تنسيق أوقات تناول الأدوية، خصوصاً أن فترة الصيام تصل إلى قرابة 15 ساعة يومياً، حيث يواجه المرضى صعوبة في كيفية تنسيق أوقات تناول الأدوية خلال فترة الصيام.

وتركز حملة «دوائي في رمضان» على موضوعات صحية أساسية ومهمة من أبرزها سبل الصيام المناسبة للمصابين بمرض السكري، وكذلك للذين يعانون أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، ومرضى الربو، والصرع، وكذلك النساء الحوامل والمرضعات، هذا إلى جانب توعية الجمهور بجفاف الجسم وفقدان السوائل، واضطرابات الغدة الدرقية، وغيرها من الموضوعات الصحية التي تحتاج إلى عناية وانتباه خلال فترة الصوم.