«خليفة الإنسانية» تقدم 31.7 ألف وجبة إفطار للصائمين يومياً

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

بدأت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع إفطار الصائم، وأنهت جميع الترتيبات اللازمة لتوفير 31 ألفاً و700 وجبة إفطار للصائمين في اليوم الأول من الشهر المبارك، بالتعاون مع 317 أسرة مواطنة مشاركة في «مشروع إفطار الصائم 2019»، حيث خصّصت المؤسسة 102 نقطة لتوزيع الوجبات في مختلف أرجاء الدولة.

وقال مصدر مسؤول في المؤسسة «نحرص على متابعة التفاصيل اليومية الدقيقة منذ اليوم الأول لمشروع إفطار الصائم، حيث تم تكليف 137 منسقة ومشرفاً، موزعين في مختلف مناطق الدولة، لمتابعة جودة الوجبات الرمضانية، ومدى مطابقتها الشروط الصحية. وسيتولى المشرفون والمنسقون متابعة الأسر المواطنة أثناء عمليات إعداد وتجهيز وتسليم الوجبات في وقتها، بحيث يتم التأكد من ضرورة أن تكون الوجبات مطابقة للمواصفات المذكورة في العقود المبرمة مع الأسر المواطنة».

وتابع أن اللجان المشرفة تنفذ زيارات مفاجئة على الأسر المواطنة، للتأكد من التزامها بالشروط المطلوبة، وللإشراف على عمليات إعداد الوجبات الرمضانية، ولضمان مطابقتها مواصفات، وإرشادات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، موضحاً أن المؤسسة تشترط أن تتولى الأسرة مسؤولية إعداد وتجهيز الوجبات الرمضانية، بالإضافة إلى شروط أخرى مثل نظافة المكان، والتأكد من جودة الأكل، وتخزين الأدوات بصورةٍ صحيحة.

وتهدف المؤسسة من خلال اعتمادها على الأسر المواطنة لتوفير الوجبات، إلى تطوير قدرات الأسر المواطنة، وتوسيع مجال أعمالها لتحويلها إلى مشروعات دائمة، وابتكار مشروعات جديدة لتنمية دخل الأسر المواطنة.

ومن أجل وصول الوجبات بشكل صحي وآمن للصائمين، تسعى المؤسسة إلى اعتماد خريطة جغرافية مناسبة لتوزيع الوجبات بالقرب من المدن الصناعية ووجود العمال والأسواق العامة، والمساجد حسب الآتي:

في أبوظبي وضواحيها تم التعاقد مع 56 أسرة مواطنة لإعداد وتجهيز 5600 وجبة رمضانية يومياً، وتوصيلها إلى 20 نقطة، وفي مدينة العين تم التعاقد مع 50 أسرة لإعداد وتجهيز 5000 وجبة رمضانية يومياً، وتوزيعها على 12 مركزاً، وفي منطقة الظفرة، تتعاون المؤسسة مع 32 أسرة لإعداد وتجهيز 3200 وجبة رمضانية يومياً، وتتوزع على 11 نقطة.

أما في دبي فتعاقدت المؤسسة مع 34 أسرة مواطنة لإعداد وتجهيز 3400 وجبة رمضانية في تسعة مراكز، وفي الشارقة تم التعاقد مع 26 أسرة لإعداد وتجهيز 2600 وجبة لتتوزع على ثمانية مراكز، وفي مدينتي خورفكان وكلباء تم التعاقد مع 10 أسر مواطنة لإعداد وتجهيز 1000 وجبة رمضانية يومياً في أربعة مواقع، وفي رأس الخيمة تم التعاقد مع 34 أسرة لإعداد وتجهيز 3400 وجبة رمضانية يومياً، وتوزع على 15 نقطة.

وفي عجمان تم التعاقد مع 36 أسرة مواطنة لإعداد وتجهيز 3600 وجبة يومياً، لتوزع على 11 نقطة، وفي الفجيرة تم التعاقد مع 30 أسرة لإعداد وتجهيز 3000 وجبة يومياً، وتوزع على 11 مركزاً، وفي أم القيوين تم التعاقد مع تسع أسر مواطنة لإعداد وتجهيز 900 وجبة رمضانية في ثلاثة مواقع.

زيارات مفاجئة للأسر

المواطنة للتأكد من

التزامهم بالشروط

المطلوبة.