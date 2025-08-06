أستراليا تشتري من اليابان 11 فرقاطة بـ 6 مليارات دولار

أعلن وزير الدفاع الأسترالي، ريتشارد مارليس، أمس، أن بلاده ستشتري من اليابان 11 فرقاطة من فئة «موغامي»، التي تنتجها شركة «ميتسوبيشي» للصناعات الثقيلة، في صفقة تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار أميركي.

وقال مارليس: «هذه بلاشك أكبر صفقة دفاعية تُبرم بين اليابان وأستراليا على الإطلاق».

وهذه أيضاً أضخم صفقة لتصدير معدات دفاعية تبرمها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية.

وتسعى أستراليا جاهدة إلى توسيع أسطولها من السفن الحربية الرئيسة، من 11 سفينة حالياً إلى 26 سفينة خلال العقد المقبل.

وفازت الشركة اليابانية بهذا العقد الضخم نتيجة استدراج عروض تنافست فيها مع شركة ألمانية هي «تايسنكروب للأنظمة البحرية»، كما شاركت في هذه المناقصة شركات إسبانية وكورية جنوبية، لكنها لم تتأهّل إلى المرحلة النهائية.

وأطلقت أستراليا في 2023 عملية إعادة هيكلة شاملة لقواتها المسلّحة لتزويدها بقدرات هجومية بعيدة المدى، من أجل تمكينها من التعامل بشكل أفضل مع القوة البحرية الصينية المتعاظمة.

ومن المتوقّع أن تتسلّم أستراليا من «ميتسوبيشي» هذه الفرقاطات بحلول 2030، كما أن من المقرّر أن تحلّ هذه الفرقاطات محل فرقاطات «أنزاك» التي دخلت الخدمة في تسعينات القرن الماضي وأصبحت تالياً قديمة.

و«موغامي» فرقاطة شبح متطورة ومزوّدة بمجموعة كبيرة من الأسلحة وهي قادرة خصوصاً على إطلاق صواريخ مجنّحة بعيدة المدى من طراز «توماهوك».

وقال مارليس: إنّ «الفرقاطة (موغامي) هي أفضل فرقاطة لأستراليا».

وأضاف: «هذه سفينة من الجيل الجديد، تتميّز بقدرتها على التخفّي، وهي مزودة بنظام إطلاق عمودي من 32 خلية قادر على إطلاق صواريخ بعيدة المدى».

وشدّد الوزير الأسترالي على أنّ «اقتناء هذه الفرقاطات الشبحية سيجعل أسطولنا البحري أكبر وأكثر فتكاً».

وأوضح مارليس أنّ قرار شراء هذه الفرقاطات «اتُّخذ بناء على أفضل القدرات المتاحة لأستراليا»، مضيفاً: «لدينا حقاً تحالف استراتيجي وثيق للغاية مع اليابان».

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، إن الصفقة «دليل على الثقة بتكنولوجيا بلادنا المتطورة، وأهمية التوافق التشغيلي بين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والجيش الأسترالي».

وأكّد هاياشي للصحافيين في طوكيو أنّ هذا الاتفاق خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون الأمني الوطني مع أستراليا، شريكنا الاستراتيجي المميّز.

يشار إلى أن اليابان بصدد تعزيز تعاونها مع حلفاء الولايات المتحدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذين على غرارها تربطهم نزاعات على أراضٍ ومياه مع الصين.

واليابان وأستراليا هما عضوان في تحالف «كواد» الرباعي الذي يضم أيضاً الهند والولايات المتحدة.