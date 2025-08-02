تايوان: المحادثات جارية لخفض الرسوم الجمركية

قال الرئيس التايواني، لاي تشينغ تي، أمس، إن المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة مستمرة، فيما تسعى تايبيه إلى خفض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 20% مجدداً، وكانت واشنطن أعلنت الرسوم على معظم الواردات التايوانية. وقال تشينغ تي، في بيان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن «تايوان ستضغط وتكافح من أجل نسبة رسوم عادلة، وإنهاء المرحلة الأخيرة من المفاوضات».

وكانت إدارة ترامب أعلنت في البداية عن رسوم جمركية بنسبة 32% على البضائع التايوانية في الثاني من أبريل، كاشفة عن رسوم خاصة بكل دولة، فيما أسماه ترامب «يوم التحرير».

لكن البيت الأبيض نشر الخميس الماضي، قائمة جديدة بالرسوم الجمركية لنحو 70 دولة، بما في ذلك رسوم بنسبة 20% على تايوان، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في السابع من أغسطس. وشدد تشينغ تي، في مؤتمر صحافي انعقد في المكتب الرئاسي، على الدور المهم للسوق الأميركية، ووصفها بأنها «الأهم في العالم»، ليس لتايوان وحدها، لكن بالنسبة للعديد من الدول.