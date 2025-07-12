الرئيس الفلبيني يبدأ زيارة إلى أميركا 20 يوليو

يعتزم الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور زيارة الولايات المتحدة من 20 إلى 22 يوليو الجاري، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية أمس.

وسيلتقي جونيور بنظيره الأميركي دونالد ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث لمناقشة «الروابط الاقتصادية والدفاعية»، بحسب ما أفاد سفير الفلبين في واشنطن خوسيه مانويل روموالديز.

وتأتي هذه الزيارة فيما تواجه الفلبين كغيرها من الدول زيادات جمركية أميركية بنسبة 20%.

وبين مانيلا وواشنطن اتفاق دفاع متبادل يعود إلى العام 1951، حيث ينفّذ البلدان بانتظام مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي.