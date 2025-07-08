منع استخدام المستودعات لتسكين الأفراد في السعودية

منع «مشروع الشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توافرها في المساكن الجماعية» استخدام المستودعات في السكن، وصنفت شروط السكن الجماعي للأفراد إلى ثلاث فئات، وفقاً للحد الأقصى للطاقة الاستيعابية، وطبيعة المرافق، والخدمات الأساسية والاختيارية. وكشفت الشروط متطلبات الترخيص، ونصت على أنه يلزم عند إنشاء سكن جماعي للأفراد الحصول على ترخيص إنشائي، وتطبيق متطلبات التنظيم المكاني والمتطلبات الفنية الواردة ومتطلبات الوقاية والحماية من الحرائق.

وتضمنت متطلبات تشغيل السكن الجماعي للأفراد لفئتي «المباني» و«المجمعات السكنية»، إلزامية استخراج ترخيص تشغيلي للسكن الذي تكون طاقته الاستيعابية 20 فرداً فأكثر، والتزام مالك المنفعة بالحصول على الترخيص التشغيلي على أن يكون مصرحاً له بمزاولة نشاط إدارة وتشغيل السكن الجماعي للأفراد، والالتزام بالمساحة المحددة لكل فرد وبحد أقصى 10 أفراد في غرفة النوم الواحدة، وتوفير الحد الأدنى من الحمامات النظيفة والصالحة للاستخدام.

كما يتوجب على المشرف المسؤول عن إدارة السكن في حال وجود حالات صحية تستوجب الإبلاغ، اتباع الإجراءات الصحية الخاصة بذلك، والتأكد من تلقي أي فرد مصاب أياً كانت إصابته الرعاية الصحية اللازمة. عن «عكاظ» السعودية