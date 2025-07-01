روسيا تواجه نقصاً كبيراً في المساكن

عائلة تقطع الطريق بالقرب من مربع سكني بُني حديثاً في العاصمة الروسية. وقد تواجه روسيا نقصاً كبيراً في المساكن بحلول عام 2027، حيث يهدد التباطؤ الحاد في بناء المساكن الجديدة بترك البلاد تعاني عجزاً كبيراً. ويؤجل العديد من الروس شراء المنازل بسبب الكلفة الباهظة للاقتراض. بدورهم، يحذر خبراء من أن النقص قد يبدأ في الظهور في وقت مبكر من عام 2027، خصوصاً في موسكو والمنطقة المحيطة بها، وكذلك في الشرق الأقصى من البلاد. أ.ف.ب