تبادل دفعة جديدة من الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

أسرى حرب أوكرانيون أفرجت روسيا عنهم، ضمن مرحلة جديدة من عملية تبادل الأسرى بين موسكو وكييف، حيث جاء هذا التبادل الجديد بعد ساعات من غارات شنتها روسيا وأسفرت عن قتلى في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن «مجموعة ثانية من العسكريين الروس أُعيدوا إلى وطنهم من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، وفي المقابل، سُلمت مجموعة من أسرى الحرب من القوات المسلحة الأوكرانية».

ولم تحدد كييف أو موسكو عدد الأسرى الذين تم تبادلهم خلال هذه العملية، التي تأتي وفقاً للاتفاقات الروسية الأوكرانية المبرمة في إسطنبول في الثاني من يونيو الجاري. رويترز