علاج غريب لمرض «الربو» لا تعرفه سوى عائلة واحدة

مريض بـ«الربو» تتم مساعدته لابتلاع سمكة «موريل» حية مغطاة بالأعشاب لعلاج «الربو»، في أرض المعارض بمدينة حيدر آباد الهندية.

وفي كل صيف، وخلال يوم يُعد ميموناً وفق الحسابات الفلكية، يتوافد مرضى «الربو» وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى إلى مدينة حيدر آباد، جنوب الهند، لابتلاع سمكة حية صغيرة محشوة بفمها بعلاج عشبي (سري) لا تستطيع سوى عائلة واحدة صنعه في الولاية، وهي عائلة «باتيني غود».