فرار 200 نزيل من سجن باكستاني

أفاد مسؤولون باكستانيون والشرطة بأن أكثر من 200 سجين فروا من سجن في مدينة كراتشي جنوب باكستان، في ساعة متأخرة الليلة قبل الماضية، بعد أن سُمح لهم بمغادرة زنازينهم إثر وقوع سلسلة من الهزات الأرضية.

وقال وزير العدل بإقليم السند، ضياء الحسن لانجار، للصحافيين في موقع الحادث، أمس، إنه سُمح لمئات السجناء بالخروج لفناء السجن بسبب الهزات الأرضية، وأضاف: «ساد الذعر بسبب الزلزال»، مشيراً إلى أنه كان من الصعب السيطرة على 1000 شخص، وقالت الشرطة إن السجناء انتزعوا أسلحة من حراس السجن، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، ثم اقتحموا البوابة الرئيسة ولاذوا بالفرار.