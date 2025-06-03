موجة حر واسعة النطاق في فيتنام

راكبان على دراجة يرتديان ملابس طويلة للحماية من أشعة الشمس في العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث شهدت مناطق شمال ووسط البلاد موجة حر واسعة النطاق، مع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر في شمال البلاد حتى اليومين المقبلين. وفي المنطقة الوسطى بدأت موجة الحر بسبب التأثيرات المشتركة لمنطقة الضغط المنخفض الغربي والرياح الحارة والجافة، ولأيام ظلت درجات الحرارة عند مستويات قياسية، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من أن الطقس الحار قد يسبب الجفاف والإرهاق وضربة الشمس عند التعرض للحرارة لفترة طويلة. إي.بي.إيه