«قلق عميق» في آسيا إزاء الرسوم الجمركية الأميركية

ضابط الشرطة الملكية الماليزية يلتقط صورة بالقرب من لوحة إعلانات رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، التي عقدت قمتها في العاصمة الماليزية، كوالالمبور، أمس.

وأفادت صحيفة «نيكي آسيا» بأن قادة الرابطة يشعرون بـ«قلق عميق» إزاء سياسة الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورداً على ذلك تؤكد «آسيان» التزامها الجماعي بنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد ومنفتح وشامل وشفاف وغير تمييزي. إي.بي.إيه