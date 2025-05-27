ترامب يندّد بـ «جنون» بوتين بعد القصف الأخير لأوكرانيا

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، رافعاً النبرة ضدّ موسكو بعد سلسلة من الهجمات الروسية العنيفة على أوكرانيا في نهاية الأسبوع، رغم الدعوات إلى وقف لإطلاق النار.

ويطالب ترامب بنهاية سريعة للحرب في أوكرانيا، لكن رغم التفاؤل الذي أظهره، الإثنين الماضي، بعد مكالمة هاتفية لقرابة ساعتين مع نظيره الروسي، كثّفت روسيا قصفها لأوكرانيا متسببة في مقتل 13 شخصاً من الجانب الأوكراني، أول من أمس.

وكتب ترامب على شبكته الاجتماعية «تروث سوشال»: «كانت لدي دائماً علاقة جيدة جداً بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لكنّ شيئاً ما أصابه.. لقد جنّ جنونه».

وقال: «قلت دائماً إنه يريد أوكرانيا كلها وليس جزءاً منها فقط، وقد يتضح أن هذا صحيح، لكنه إن فعل ذلك فسيؤدي الأمر إلى سقوط روسيا».

وبحسب سلاح الجوّ، تعرّضت أوكرانيا، فجر الأحد الماضي، لهجوم مركّب بـ367 مقذوفاً، بينها 69 صاروخاً و298 مسيّرة، وأعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 13 شخصاً، منهم أربعة في منطقة كييف وثلاثة أطفال في منطقة جيتومير (شمال غرب).

وأعلن الجيش الروسي قصفه شركات تابعة لـ«المجمّع العسكري الصناعي» الأوكراني.

وفي ظلّ القصف الأخير، دعت كييف والعواصم الأوروبية الحليفة لها إلى معاقبة موسكو، وطالبت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بممارسة «أقوى الضغوط الدولية على روسيا».