«الملوحة» تهدد الحقول الزراعية في سريلانكا

عنصر من وحدة المهام الخاصة السريلانكية يحمل يقطينة بمزرعة نموذجية في كاتوكوروندا، وتم تكليف أفراد وحدة الشرطة السريلانكية الخاصة بزراعة أشجار جوز الهند ومجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات في حقل أرز، أُعلن عن عدم صلاحيته قبل 40 عاماً بسبب تلوثه بالمياه المالحة، ويلحق تزايد الملوحة الضرر بحقول الأرز التقليدية على طول ساحل الجزيرة، ما يؤثر سلباً في أجيال من المزارعين الذين يفقدون مصدر رزقهم. أ.ف.ب