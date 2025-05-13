جامعة نزوى العمانية تحقق إنجازاً علمياً

نجح فريق بحثي من جامعة نزوى العمانية في تحقيق إنجاز علمي نوعي، تمثّل في المشاركة في اكتشاف عائلة فطرية جديدة تضم جنسين وسبعة أنواع، وتمتاز بقدرتها الفريدة على التعايش داخل أعشاش النمل، حيث نُشرت تفاصيل هذا الاكتشاف في مجلة «دراسات في علم الفطريات» العالمية، وتُعد من أبرز المجلات المتخصصة في علم الفطريات.

وجاء هذا الإنجاز بتعاون دولي ضم باحثين من البرازيل والصين وهولندا والنمسا، برئاسة الأستاذ المساعد في جامعة نزوى ومسؤول مختبر الأحياء الدقيقة بمركز أبحاث العلوم الطبيعية والطبية في الجامعة، الدكتور عبدالله بن محمد الحاتمي، الذي قال إن هذا الاكتشاف مهم، ويُعد نقلة نوعية في مجال أبحاث الفطريات، كونه يسلّط الضوء على العلاقات التكافلية المعقدة بين الفطريات والنمل التي تعود إلى ملايين السنين.

وأضاف الحاتمي، أن تحديد عائلة فطرية جديدة يفتح آفاقاً واسعة لفهم التوازن البيئي وتنوع الكائنات الدقيقة، مؤكداً اعتزاز جامعة نزوى بالمشاركة في هذا الجهد البحثي العالمي، وحرصها على دعم البحوث النوعية وتعزيز الشراكات العلمية الدولية. عن «الرؤية» العُمانية