أميركا والصين تتوصلان إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية

أعلنت الولايات المتحدة والصين، أمس، عن اتفاق لخفض الرسوم الجمركية المضادة، في إطار سعيهما لإنهاء حرب تجارية أربكت الاقتصاد العالمي، وأثارت قلق الأسواق المالية، وقال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، للصحافيين عقب محادثاته مع مسؤولين صينيين في جنيف، إن الجانبين توصلا إلى اتفاق لتعليق إجراءات لمدة 90 يوماً، مضيفاً أن الرسوم الجمركية ستنخفض بأكثر من 100 نقطة مئوية إلى 10%، وأضاف بيسنت: «مثَّل البَلدَان مصالحهما الوطنية على أكمل وجه، ولدينا مصلحة في تحقيق تجارة متوازنة، وستواصل الولايات المتحدة السعي نحو ذلك».

وكان بيسنت يتحدث إلى جانب الممثل التجاري الأميركي، جيميسون جرير، بعد المحادثات التي عُقدت مطلع الأسبوع، وأشاد خلالها الجانبان بالتقدم المحرز في تضييق هوة الخلافات. واجتماعات جنيف هي أول لقاءات مباشرة بين كبار المسؤولين الاقتصاديين الأميركيين والصينيين منذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى السلطة وإطلاقه حملة رسوم جمركية عالمية، وفرضه رسوماً جمركية كبيرة بشكل خاص على الصين، ومنذ توليه منصبه في يناير، رفع ترامب الرسوم الجمركية التي يدفعها المستوردون الأميركيون على البضائع الصينية إلى 145%، إضافة إلى الرسوم التي فرضها على العديد من السلع الصينية خلال ولايته الأولى، والرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وردت الصين بفرض قيود على تصدير بعض العناصر الأرضية النادرة، وهي عناصر حيوية لبعض الصناعات في الولايات المتحدة، ورفعت الرسوم على السلع الأميركية إلى 125%.