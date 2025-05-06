فتح باب التطوع للنساء في الجيش الكويتي

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش في الكويت عن فتح باب تطوع العنصر النسائي، لحاملات شهادات الصف الـ11 وما دون، للالتحاق بالخدمة العسكرية.

ودعت «الأركان»، في بيان، الراغبات في التطوع إلى التسجيل عبر الرابط الخاص بتجنيد المتطوعين في موقع وزارة الدفاع الرسمي، اعتباراً من أول أمس ولمدة ثلاثة أيام.

وقالت إن مدة الدورة ثلاثة أشهر خلال الفترة الصباحية «من دون مبيت»، موضحة أن المتطوعات اللاتي لديهن شهادة الصف الـ11 يمنحن رتبة «وكيل عريف» و«علاوتين»، في حين تمنح المتطوعات بشهادة الـ10 رتبة «وكيل عريف» و«علاوة»، وبشهادة الصف تاسع رتبة «وكيل عريف»، وبشهادات الصف الثامن وما دون رتبة «جندي».

ويعد القرار الأول من نوعه للنساء حاملات شهادات الصف الـ11 وما دون، علماً بأن قرار إلحاق العنصر النسائي بالعمل العسكري، الذي صدر عن

الشيخ حمد الجابر، وزير الدفاع السابق، في أكتوبر 2021، وأثار ردود فعل سياسية، خُصص للموظفات المدنيات بـ«الدفاع» الراغبات في انتقالهن للخدمة العسكرية. عن «الجريدة»