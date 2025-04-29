الصين تؤكد عدم حصول اتصال هاتفي بين شي وترامب في الفترة الأخيرة

أكدت بكين، أمس، عدم حصول اتصال هاتفي في الفترة الأخيرة بين الرئيس، شي جين بينغ، ونظيره الأميركي دونالد ترامب، بعدما أعلن ترامب أنه تحدث مع شي. ويتواجه أقوى اقتصادين في العالم في حرب تجارية شنّها الرئيس الأميركي، بعدما فرض رسوماً جمركية بنسبة 145% على معظم المنتجات الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة، فردّت بكين بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الأميركية بنسبة 125%.

وفي مقابلة نشرت يوم الجمعة الماضي في مجلة «تايم» الأميركية، قال ترامب إنه أجرى مكالمة هاتفية مع شي جين بينغ، من دون تحديد تاريخ المحادثة أو مضمونها، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوه جياكون،

أمس: «على حدّ علمي، لم يحصل اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين أخيراً»، وكان ترامب قال أيضاً لمجلة «تايم» إن ثمة مباحثات مع الصين للتوصّل إلى اتفاق، ملمّحاً إلى إمكان بلوغ الغاية المرجوة في الأسابيع المقبلة، غير أن غوه جياكون أكد، أمس، أنه «لابدّ من الإشارة إلى أن الصين والولايات المتحدة لا تجريان مشاورات أو مفاوضات بشأن قضية الرسوم الجمركية».

وفي برنامج «واجه الصحافة» على قناة «إن بي سي»، رفض وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، التعليق على ما إذا كان ترامب وشي قد تحادثا، مؤكداً فقط أن الأمر كان في المجمل «مفاوضات عالية المخاطر». إلى ذلك، دافع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، عن سياسة ترامب المتقلبة بشأن الرسوم الجمركية، واصفاً إياها بأنها وسيلة لخلق «حالة من عدم اليقين الاستراتيجي» تمنح واشنطن الغلبة.