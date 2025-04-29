«تكوين صخري» يُصعّد التوتر بين الصين والفلبين

أفادت الصين بأن ستة فلبينيين وصلوا إلى تكوين صخري صغير، تدّعي كلتا الدولتين ملكيته، في بحر الصين الجنوبي، وذلك بعد أيام من نشر صور تظهر ضباط خفر السواحل الصينيين وهم يرفعون العلم الصيني على مجموعة من الأشرطة الرملية ذاتها.

ووصف بيان صادر عن خفر السواحل الصيني النزول الفلبيني على الجزيرة، أول من أمس، بـ«غير القانوني»، وقال إن الضباط الصينيين نزلوا إلى الشاطئ «لإجراء تحقق ميداني واتخاذ تدابير تنفيذية».

من جهته، أفاد بيان فلبيني بأن فريقاً على زوارق مطاطية قد نزل إلى مجموعة الأشرطة الرملية الثلاث، التي تشكل جزيرة ساندي، والمعروفة في الصينية باسم شعاب تيشيان. أ.ف.ب