رئيس السلفادور يقترح تبادل سجناء مع فنزويلا

عرض رئيس السلفادور، نجيب بوكيلة، على كراكاس تبادل 252 فنزويليّاً مسجونين في بلاده، بعد طردهم من الولايات المتحدة، مقابل «سجناء سياسيين» فنزويليين، وسط مواجهة بشأن الهجرة بين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، والقضاء.

وكتب بوكيلة على منصة «إكس»: «أود أن أقترح اتفاقاً إنسانياً ينصّ على إعادة 100% من الفنزويليين الـ252 الذين تم طردهم، مقابل إطلاق سراح وتسليم عدد مماثل (252) من السجناء السياسيين من بين الآلاف الذين تحتجزونهم».

وأضاف بوكيلة متوجهاً إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو: «على عكسكم لا يوجد لدينا سجناء سياسيون».