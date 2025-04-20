الهند ترسل رائد فضاء إلى «المحطة الدولية» في مايو

أعلنت الحكومة الهندية أنها سترسل رائد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية خلال مايو المقبل، في خطوة تُعد الأولى من نوعها منذ أكثر من أربعة عقود. وأوضح الوزير الاتحادي المساعد في مكتب رئيس الوزراء والمسؤول عن وزارة الفضاء، جيتندرا سينغ، أن هذه المهمة تمثل أول زيارة لرائد فضاء هندي إلى محطة الفضاء الدولية، والأولى منذ الرحلة التاريخية التي قام بها راكيش شارما عام 1984 على متن مركبة «سايوز» الفضائية السوفييتية. وأفادت منظمة بحوث الفضاء الهندية بأن رائد الفضاء شوبانشو شوكلا، وهو قائد في مجموعة القوات الجوية الهندية، سيشارك في المهمة المعروفة باسم (إيه إكس-4) التي تنفذها شركة «أكسيوم سبيس» الأميركية بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.