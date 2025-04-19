واشنطن تفرض رسوماً على السفن المرتبطة بالصين

أعلن الممثل التجاري للبيت الأبيض، أنه سيتعيّن على مالكي ومشغّلي السفن المصنوعة في الصين دفع رسوم جديدة عندما ترسو في الموانئ الأميركية، وهو إجراء من المقرر دخوله حيز التنفيذ في غضون 180 يوماً، على أن تزداد هذه الرسوم تدريجياً. وقال مكتب الممثل التجاري الأميركي إن المالكين والمشغلين الصينيين للسفن غير المصنعة في الصين سيتأثرون أيضاً بهذا الإجراء.

وستُفرض هذه الرسوم عن كل زيارة إلى الولايات المتحدة وليس عن كل ميناء أميركي تتم زيارته وبحدّ أقصى خمس مرات لكل سفينة في السنة، كما يعتزم مكتب الممثل التجاري الأميركي فرض رسوم محددة على السفن الأجنبية الصنع التي تحمل مركبات، فضلاً عن رسوم خاصة بالسفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال.