«المالديف» تعتزم حظر بيع التبغ للشباب دون 19 عاماً

قررت حكومة جزر المالديف تشديد قوانينها المتعلقة بمكافحة التدخين، معلنة رفع مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يحظر على الشباب الذين تقل أعمارهم عن 19 عاماً شراء السجائر.

وقال رئيس الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، محمد مويزو، في بيان، بعد الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء: «من المقرر أن يدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر 2025».

ولم يتم الإعلان عن العقوبات التي سيتم فرضها على المخالفين.

وفي نوفمبر، رفعت جزر المالديف السن القانونية لاستهلاك التبغ من 18 إلى 21 عاماً، وحظرت تصنيع السجائر الإلكترونية وبيعها وترويجها على أراضيها.