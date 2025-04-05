اليابان: رسوم ترامب الجمركية «أزمة وطنية»

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، أمس، أن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على المنتجات اليابانية بنسبة 24% تشكل «أزمة وطنية» للأرخبيل الذي يعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال إيشيبا أمام البرلمان إن هذه الرسوم الجمركية الإضافية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء «يمكن وصفها بأنها أزمة وطنية»، مشيراً إلى أن «الحكومة تبذل قصارى جهدها مع جميع الأطراف المعنيين»، لكن إيشيبا حضّ على اعتماد مقاربة «هادئة» حيال المفاوضات مع إدارة ترامب التي فرضت أيضاً رسوماً بنسبة 25% على صادرات السيارات، دخلت حيز التطبيق أخيراً.