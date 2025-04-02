ألمانيا: بوتين يراهن على عامل الوقت بشأن أوكرانيا

اتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من كييف أمس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه «يراهن على عامل الوقت» في المفاوضات بشأن حرب أوكرانيا.

وذكرت بيربوك في بيان أن «أوكرانيا مستعدة لوقف إطلاق نار فوري.. بوتين هو من يراهن على عامل الوقت ولا يريد السلام». وقالت خلال زيارتها التاسعة لأوكرانيا منذ بدء الحرب، إن بوتين «يتظاهر بالاستعداد للتفاوض، لكنه لا يحيد قيد أنملة عن أهدافه».

وفي 11 مارس الماضي اتفقت أوكرانيا وأميركا على خطة لوقف إطلاق نار لـ30 يوماً مع روسيا. لكن بوتين رفض المقترح وصعّد لهجته بشأن رغبة موسكو في تنصيب قيادة جديدة في أوكرانيا.