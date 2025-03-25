المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية ترفض عزل رئيس الوزراء

رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، أمس، قرار عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، وأمرت بإعادته إلى منصبه رئيساً مؤقتاً، وفق وكالة «يونهاب» للأنباء، بانتظار البت بمصير الرئيس الحالي، يون سوك يول، الذي يواجه العزل أيضاً.

وذكرت «يونهاب» أن «قرار عزل هان رُفض بأغلبية خمسة أصوات مقابل صوت واحد من قضاة المحكمة الثمانية، في حين صوّت قاضيان على رفض قرار العزل بالمطلق»، ويعد الحكم أحدث تطور في الأزمة السياسية المعقدة في كوريا الجنوبية، التي بدأت إثر محاولة يون فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.

وبعد عزل يون، وتولي هان الرئاسة مؤقتاً مكانه، قام البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بعزل الأخير أيضاً، عقب أسابيع فقط من توليه منصبه، وبرر النواب عزل هان لرفضه تعيين قضاة في المحكمة الدستورية التي ستقرر مصير يون، إضافة إلى دوره في فرض الأحكام العرفية.

وكانت المحكمة تتألف حينها من ستة قضاة، ما يعني أن رفض قاضٍ واحد تأييد العزل يعيد يون إلى منصبه، وطالبت المعارضة بتعيين ثلاثة قضاة آخرين لتكتمل هيئة المحكمة، وبحسب إذاعة «واي تي إن» المحلية، فإن المحكمة «لم تعثر على أي دليل» يثبت مشاركة هان في الاجتماعات المتعلقة بالتخطيط لإعلان الأحكام العرفية، وكان تشوي سانغ موك، الذي خلف هان في منصب الرئيس المؤقت، قد عيّن قاضيين إضافيين في المحكمة الدستورية.