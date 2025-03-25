ذوو الإعاقة في الكويت يطالبون بالمزيد من الاهتمام

يعيش الأشخاص ذوو الإعاقة في الكويت شهر رمضان بروحانية خاصة، حيث يحرصون على أداء العبادات، وصلة الأرحام، والمشاركة في الدواوين، تماماً كما يفعل بقية أفراد المجتمع، إلا أن هذه الطقوس الرمضانية لا تخلو من العقبات، إذ يواجهون تحديات تتعلق بسهولة الوصول إلى بعض الأماكن العامة والخاصة، التي لاتزال غير مهيأة بالشكل الكافي لاستقبالهم.

وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة والمبادرات المجتمعية لتحسين أوضاعهم، فإن العديد من ذوي الإعاقة يطالبون بالمزيد من الاهتمام بتسهيل حركتهم في الأماكن العامة، سواء المساجد أو الدواوين أو المرافق التجارية.

وقال أحد ذوي الإعاقة: «إننا نعيش أجواء رمضان كما يعيشها أي فرد آخر، فلكل شخص عاداته وطقوسه الخاصة بهذا الشهر المبارك، سواء من حيث ممارسة الرياضة قبل الإفطار أو بعده، أو التفرغ للعبادة، وزيارة الأهل، والتواصل الاجتماعي في الدواوين، وصلة الأرحام»، لكن في المقابل، أشار إلى أن التحديات التي يواجهها ذوو الإعاقة تتعلق بسهولة وصولهم إلى الأماكن التي يقصدونها، وهو أمر يجب ألا يكون استثنائياً، بل حاجة أساسية لكل فرد في المجتمع. عن «القبس» الكويتية