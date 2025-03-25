وصول 199 مهاجراً رحّلتهم أميركا إلى فنزويلا

وصلت طائرة تقل 199 مهاجراً رحّلتهم الولايات المتحدة إلى فنزويلا، أمس، على ما أعلن وزير الداخلية الفنزويلي، ديوسدادو كابييو، الذي أكد «استعداد بلاده لاستقبال فنزويليين من أين أتوا». وأظهرت مشاهد بثت مباشرة شباباً يرتدون لباساً رياضياً، يترجلون من الطائرة التي حطّت خارج العاصمة كراكاس، وكان بعضهم مبتسماً ويصفق، وأتت هذه الرحلة بعدما أعلنت فنزويلا، السبت الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق مع واشنطن لمعاودة رحلات إعادة المواطنين من الولايات المتحدة، وكانت هذه الرحلات علقت، الشهر الماضي، عندما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن فنزويلا لم تحترم شروط الاتفاق لاستقبال المهاجرين المرحلين بسرعة، فردت كراكاس بالتوقف عن استقبال الرحلات.