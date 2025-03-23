ارتفاع عدد الأجانب العاطلين عن العمل لفترة طويلة بألمانيا

ارتفع عدد ونسبة الأجانب ضمن العاطلين عن العمل لفترة طويلة في ألمانيا بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وفقاً لبيانات إحصائية من الوكالة الاتحادية للتوظيف.

وفي عام 2018 ، بلغ متوسط ​​عدد العاطلين عن العمل لفترة طويلة في ألمانيا 818 ألفاً و400 شخص، من بينهم نحو 187 ألفاً (23%) غير حاملين لجواز سفر ألماني. وفي العام الماضي، بلغ متوسط ​​عدد العاطلين عن العمل لفترة طويلة نحو 972 ألف شخص، وشكل الأجانب 33% منهم (نحو 317 ألف شخص).

ووفقاً لقانون الشؤون الاجتماعية الألماني، فإن الأشخاص العاطلين عن العمل لفترة طويلة هم من ظلوا من دون عمل بصفة متواصلة لمدة عام أو أكثر.

وقال النائب البرلماني عن حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي الذي طلب الإطلاع على هذه الأرقام، رينيه شبرينجر، إن هذه الزيادة تظهر أن الاندماج في سوق العمل لا ينجح في كثير من الحالات.

ووفقاً للبيانات، فإن من بين نحو 972 ألف عاطل عن العمل لفترة طويلة في ألمانيا العام الماضي، ظل نحو 533 ألف شخص عاطلين عن العمل لمدة عامين على الأقل، وظل 260 ألف شخص عاطلين عن العمل لأكثر من أربع سنوات. وبحسب بيانات الوكالة الاتحادية للتوظيف، فإن أكثر من مليون شخص اعتبروا عاطلين عن العمل لفترة طويلة في فبراير الماضي، وهم 685 ألف ألماني، و333 ألف أجنبي.