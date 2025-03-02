موظفو الحكومة الأميركية مطالبون بشرح إنجازاتهم

بدأ موظفو الحكومة الاتحادية في تلقي رسالة بريد إلكتروني أخرى، تطالبهم بشرح إنجازاتهم الأخيرة، في محاولة جديدة من قبل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ورجل الأعمال الملياردير، إيلون ماسك، للمطالبة بإجابات من القوى العاملة الحكومية.

وتم الكشف عن الخطة من قبل مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن هويته، نظراً لأنه غير مخول ببحث تلك المسألة بشكل علني. وكان من المقرر في بادئ الأمر أن يتم إرسال الطلب الجديد أمس، غير أنه بدأ يصل إلى صناديق البريد الوارد لبعض الموظفين في وقت متأخر أول من أمس.