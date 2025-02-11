ترامب يصعّد حرب الرسوم الجمركية مستهدفاً واردات الألمنيوم والصلب

اجتاز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرحلة جديدة في الحرب التجارية التي باشرها منذ بدء ولايته، متعهداً بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في الطائرة الرئاسية التي كانت تقله إلى نيو أورلينز، أول من أمس، لحضور مباراة نهائي دورة كرة القدم الأميركية (سوبر بول): «كل الصلب الذي يصل إلى الولايات المتحدة سيخضع لـ25% من الرسوم الجمركية»، مضيفاً: «سيُتخَذ الإجراء ذاته بالنسبة لواردات الألمنيوم».

وسبق أن فرض ترامب، خلال ولايته الأولى بين 2017 و2021، رسوماً جمركية مشددة على الصلب والألمنيوم، بهدف حماية الصناعة الأميركية، مندداً بمنافسة غير نزيهة من دول آسيوية وأوروبية.

وأكد ترامب أنه «سيعلن عن (رسوم جمركية متبادلة) حتى تكون الرسوم المفروضة على المنتجات القادمة إلى الولايات المتحدة، مماثلة لتلك المفروضة على المنتجات الأميركية في الخارج»، وأضاف: «إذا فرضوا علينا رسوماً بنسبة 130% ولم نفرض من جانبنا رسوماً، فلن يبقى الوضع كما هو عليه».

وأوضح أن «الأمر لن يطال كل الدول، لأن بعضها يفرض الرسوم الجمركية ذاتها مثلنا، لكن الذين يستغلون الولايات المتحدة سيعاملون بالمثل»، وتقع تلك الرسوم في صلب سياسة ترامب الاقتصادية والدبلوماسية منذ تنصيبه، في 20 يناير الماضي، وهو يعتبرها وسيلة لخفض العجز في الميزان التجاري الأميركي، ولانتزاع تنازلات من الدول المستهدفة في آن.