«54-1».. معرض الفن الإفريقي المعاصر

يعد معرض الفن الإفريقي «1-54» أول معرض فني عالمي مكرس للفن المعاصر في إفريقيا، ويتم تنظيم ثلاث نسخ من المعرض في كل من نيويوك ولندن ومراكش، إضافة إلى معرض مؤقت سنوي في باريس، ويشير الرقم من «1-54» إلى عدد الدول التي تشارك بالمعرض.

ويسعى هذا المعرض العالمي، الذي يلتزم بتوفير رؤية واضحة للفن المعاصر في إفريقيا، إلى تعزيز وجهات النظر المتنوعة للإفريقيين، بما في ذلك التفسيرات المتطورة لتجربتهم في دول الشتات.

ويضم المعرض صالات مخصصة للفن المعاصر إلى جانب صالات مخصصة لنقاشات الفنانين والمناقشات الجماعية وطرح المشاريع الفنية الخاصة.