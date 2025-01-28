استعدادات لاستقبال «عام الأفعى» في الصين

أشخاص يمرون أمام زخارف الثعابين بمناسبة رأس السنة القمرية الصينية في شنغهاي، حيث تشهد شوارع وميادين المدن الصينية استعدادات مكثفة لاستقبال العام الصيني الجديد «عام الأفعى»، للسنة القمرية الصينية الجديدة التي تبدأ غداً.

وتحتفل الصين بعيد رأس السنة القمرية، أو ما يسمى بعيد الربيع، أو العام القمري الجديد، وفقاً للتقويم الصيني إلى جانب العديد من البلدان في آسيا، وهي تقاليد يعود عمرها إلى أكثر من 4000 سنة.

إي.بي.إيه