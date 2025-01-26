وزير الدفاع البولندي: أنفقوا المزيد على الأسلحة للفوز بتأييد ترامب

وجّه وزير الدفاع البولندي تحذيراً للأوروبيين بأنه يتعين عليهم إنفاق المزيد على الدفاع، للفوز بتأييد الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال فلاديسلاف كوسينياك كاميش، في مقابلة: «لن يستمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى آرائكم بشأن أوكرانيا، إلا إذا بدأتم الاستثمار بجدية في أمنكم».

وقال كاميش: «الوصفة بسيطة.. المزيد من الإنفاق على الدفاع، والمزيد من الاستثمار في الصناعة العسكرية»، حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء، أمس.

وأضاف: «حينها فقط يمكن لأوروبا أن تحصل على مقعد، حقاً في طاولة المفاوضات».

وتابع أن تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا محسوس بقوة في بولندا المجاورة، وعلى طول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

يشار إلى أن ترامب قد صرح بأنه يتعين على دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) أن تنفق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، بارتفاع عن النسبة المستهدفة الحالية، البالغة 2%.

ولطالما كان ترامب ناقداً لحلف «الناتو»، زاعماً أن العديد من الأعضاء الأوروبيين يتخذون من الولايات المتحدة راعياً مجانياً، ولا يدفعون نصيبهم، بل يعتمدون على دافعي الضرائب الأميركيين.

وتفاخر ترامب بأن الضغط الذي مارسه خلال ولايته الأولى هو الذي دفع شركاء «الناتو» إلى الإنفاق أكثر، مضيفاً: «أنا من جعلتهم يدفعون 2%»، مشيراً بشكل خاص إلى ألمانيا كإحدى الدول المتباطئة في إنفاق الدفاع.