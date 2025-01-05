بعد 23 عاماً من تبني اليورو.. الألمان مازالوا يسلمون المارك الألماني القديم

أظهرت أرقام رسمية، أمس، أنه بعد ما يقرب من ربع قرن من تبني العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، لايزال الألمان يبدلون مبالغ ضخمة من عملتهم السابقة.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي الألماني تم تبديل نحو 53 مليون مارك ألماني بقيمة نحو 27.2 مليون يورو في عام 2024، بتراجع طفيف عن عام 2023 عندما تم تبديل نحو 58 مليون مارك ألماني. وألمانيا واحدة من ست دول إلى جانب النمسا وأيرلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا لاتزال تسمح بتبديل عملاتها السابقة باليورو.

وتم تطبيق اليورو رسمياً في الأول من يناير عام 2002. وتضم منطقة اليورو حالياً 20 دولة. وبعد أكثر من 20 عاماً يقدر البنك المركزي الألماني أن ما يصل إلى 12.2 مليار مارك ألماني بقيمة نحو 6.24 مليارات يورو لم يتم تبديلها بعد.

وإجمالاً تم تحويل متوسط 542 عملة نقدية من المارك الألماني في 98 ألفاً و165 معاملة مع البنك المركزي الألماني في عام 2024.

وتم الإبلاغ عن عدد من الاكتشافات الكبيرة على مدار العام الماضي، بما في ذلك عائلة اكتشفت علبة تحتوي على 250 ورقة نقدية من عملة المارك الألماني في حديقتها، بقيمة نحو 4600 يورو.

وقد لا يتم تبديل بعض الأوراق النقدية والعملات المعدنية القديمة أبداً، على سبيل المثال، لأنها في أيدي هواة جمع العملات أو في الخارج.

وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الألماني بوركارد بالتس: «كان (المارك الألماني) عملة معترفاً بها دولياً وكان يُستخدم أيضاً خارج ألمانيا، لذلك ربما لاتزال هناك كميات كبيرة من عملة المارك الألماني في الخارج».