جراحة لأورام الدماغ بالليزر و«الروبوت» في الأردن

أجرى فريق طبي من مركز الحسين للسرطان أول عملية نوعية لأورام الدماغ، باستخدام تقنية العلاج الحراري بالليزر و«الروبوت» والرنين المغناطيسي مجتمعة (جراحة أورام الدماغ بالليزر بالتداخل المحدود)، لمريض يبلغ من العمر 57 عاماً، يعاني سرطان الرئة الذي انتشر واستقر في الجهة اليمنى من الدماغ، حيث غادر المركز صباح اليوم الثالث من العملية ويتمتع بصحة جيدة.

وقال مدير عام المركز، الدكتور عاصم منصور، إن هذه التقنية تعد الأولى من نوعها خارج الولايات المتحدة وغرب أوروبا، مشيراً إلى أن نجاح هذه العملية النوعية يعد إنجازاً طبياً عالمياً.

بدوره، قال رئيس قسم جراحة أورام الدماغ والأعصاب في المركز، الدكتور مؤنس عبيدات، إن التقنية المستخدمة في العملية تتيح للجراحين إجراء عمليات جراحية معقدة بقدرة أكبر على التحكم باستئصال الأورام الدماغية للمرضى الذين يتعذر إجراء الجراحات التقليدية لهم بسبب نوع ومكان الورم.

وأضاف أن هذه العملية تتميز بأنها ذات تدخل جراحي محدود لا يتطلب عمل شق جراحي كبير، وتقتصر على غرزة صغيرة تلتئم تلقائياً خلال وقت قصير. عن «الغد» الأردنية