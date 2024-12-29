تعليق الرحلات الجوية المنتظمة بين عشق آباد وموسكو شهراً

نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، أمس، عن شركة الطيران الوطنية في تركمانستان قولها، إنه تقرر تعليق الرحلات الجوية المنتظمة بين العاصمة عشق آباد وموسكو شهراً اعتباراً من 30 ديسمبر. يأتي هذا في أعقاب تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الأذربيجانية في كازاخستان بالقرب من مدينة أكتاو، الأربعاء الماضي، بعدما حولت مسارها مبتعدة عن منطقة بجنوب روسيا، استخدمت موسكو فيها بشكل متكرر أنظمة الدفاع الجوي ضد الطائرات المسيرة الهجومية الأوكرانية.