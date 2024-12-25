«مدينة الجليد» في «هاربين» الصينية

منظر جوي لأشخاص يزورون مهرجان «هاربين» العالمي للجليد والثلج في مدينة هاربين بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين.

وافتتحت النسخة الـ26 من هذا المهرجان السنوي رسمياً في 21 ديسمبر في هاربين، المعروفة أيضاً باسم «مدينة الجليد».

ويتميز هذا المهرجان بهياكل شاهقة من الجليد والثلج، ويستضيف أنشطة مثل التزلج، وهوكي الجليد، وكرة القدم على الجليد، والتزلج السريع، ومسابقات التزلج.

ولبناء المدينة المتجمدة يتم نقل عشرات الآلاف من الكتل الجليدية من نهر سونغهوا المتجمد الذي يبلغ عرضه كيلومتراً واحداً، والذي يشق طريقه عبر هاربين. وتنقل الكتل بالشاحنات إلى مكان المهرجان، حيث تستخدم لبناء قلاع بالحجم الطبيعي ومعابد باغودا وجسور وحتى مطعم وجبات ساخنة.