«هيئة البيئة بالكويت» تنفي وجود ملوثات مسرطنة في الهواء

نفت الهيئة العامة للبيئة في الكويت، صحة ما يتم تداوله في منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود ملوثات مسرطنة في الهواء، مبينة أن القراءات المرتفعة المتداولة والمنسوبة إلى موقعها الإلكتروني الرسمي «غير صحيحة»، ولم يتم رصدها عبر الموقع.

وقالت البيئة في بيان توضيحي، إن محطات الرصد التابعة لها تعد المصدر الرسمي والموثوق لقياس مستويات الملوثات الجوية في دولة الكويت، مشيرة إلى أنها تتيح للجمهور إمكانية متابعة البيانات بشكل مباشر ومستمر، من خلال موقعها الرسمي. وأوضحت أن القراءات المرتفعة التي تم رصدها عبر أجهزتها المعتمدة تعود إلى «قوة الرياح المثيرة للغبار، والتي تعمل على إعادة تعليق الأتربة والغبار من الطرقات والتربة الصحراوية المكشوفة». وأكدت الهيئة التزامها متابعة جودة الهواء في جميع مناطق الكويت عبر أجهزتها الحديثة والمعتمدة من قبل وكالة حماية البيئة الأميركية، بعكس ما يتم نشره والاعتماد عليه من نتائج غير دقيقة بناء على قراءات لأجهزة غير معتمدة دولياً ومحلياً.

ودعت إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة حول حالة البيئة وجودة الهواء. عن «الوطن» الكويتية