توقيف وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق

أُوقِف وزير الدفاع الكوري الجنوبي السابق، كيم يونغ-هيون، على خلفية دوره في محاولة فرض الأحكام العرفية، التي أغرقت بلاده في أسبوع من الفوضى، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، أمس، وكان هيون استقال إثر إعلان الرئيس، يون سوك يول، في وقت متأخر الثلاثاء الماضي، فرض الأحكام العرفية، واضطراره بعد ست ساعات إلى التراجع عن هذه الخطوة بضغط من البرلمان والشارع، ومُنع هيون من مغادرة البلاد، كما فتحت الشرطة تحقيقاً بحق يون سوك يول بتهمة «التمرد»، وأفلت الرئيس الكوري الجنوبي من مذكرة عزل تقدمت بها المعارضة، بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية، في غياب النِّصاب اللازم في الجمعية الوطنية، بعدما انسحب نواب الحزب الحاكم من القاعة.